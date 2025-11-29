Mulher morre em colisão entre carro e caminhão na RSC-453, em Farroupilha

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na RSC-453, em Farroupilha, na Serra.

A colisão aconteceu por volta das 23h55min desta sexta-feira (29), no km 116 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, uma Pajero que seguia no sentido Garibaldi–Farroupilha invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão.

A motorista da Pajero foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Carlos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o atendimento médico.

A passageira do veículo e o condutor do caminhão também ficaram feridos. O caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que deu resultado zero.