Motorista tenta fugir de blitz, causa acidente e deixa três feridos em Caxias do Sul

Um acidente registrado na madrugada deste domingo (9), no Centro de Caxias do Sul, deixou três pessoas feridas. De acordo com a Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal, o motorista de um VW Up tentou fugir de uma blitz pela contramão e colidiu contra um Hyundai IX 35 na Rua Os Dezoito do Forte.
O acidente foi registrado por volta de 2h30min, quando a Operação Balada Segura era realizada. As três vítimas estavam no IX 35 e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram encaminhadas a um hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Já o motorista do Up se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante por direção perigosa. Ele foi encaminhado pela Brigada Militar (BM) à Delegacia de Polícia.
Motoristas flagrados sob efeito de álcool
Até o momento do acidente, quando a blitz foi encerrada, a equipe da Fiscalização de Trânsito e seis agentes da Guarda Municipal abordaram 21 veículos no centro de Caxias, sendo 19 autuados e seis guinchados.
Além disso, 96 testes do bafômetro foram realizados. Conforme o balanço da operação, 15 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool. Nenhum foi preso.