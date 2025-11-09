Geral

Balada segura
Notícia

Motorista tenta fugir de blitz, causa acidente e deixa três feridos em Caxias do Sul

Colisão foi registrada por volta de 2h30min, na Rua Os Dezoito do Forte, no Centro. Vítimas foram encaminhadas a um hospital

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS