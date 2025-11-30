Motorista morre em acidente na BR-470, em Veranópolis

Um homem ainda não identificado oficialmente morreu em um acidente na madrugada deste domingo (30), na BR-470, em Veranópolis.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, ele era motorista de um veículo Voyage que colidiu na traseira de um caminhão. A equipe foi acionada por volta de 4h20min para o atendimento da ocorrência. O homem morreu no local.
Este foi o segundo acidente com morte registrado na mesma rodovia, na madrugada deste domingo. Por volta de 4h30min, uma colisão entre um Corsa e uma Montana deixou uma pessoa morta no quilômetro 223, em Garibaldi.