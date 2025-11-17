Motorista é preso por embriaguez ao volante no bairro Esplanada, em Caxias do Sul

Um motorista de 53 anos foi preso por embriaguez ao volante na tarde do domingo (16) em Caxias do Sul. A abordagem foi realizada pela Guarda Municipal no bairro Esplanada.
Segundo os agentes, o condutor fez manobras perigosas antes de ser parado. Com apoio da Fiscalização de Trânsito, o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,86mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, configurando alcoolemia.
Ele foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência. O carro foi guinchado e levado ao pátio do Detran RS.