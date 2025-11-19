Motorista é preso com 27 mil maços de cigarros contrabandeados em Caxias

Foram apreendidas 54 caixas do produto de origem estrangeira, que teriam sido introduzidos ilegalmente no Brasil. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um motorista foi preso em flagrante durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 27 mil maços de cigarros contrabandeados na noite desta terça-feira (18), na BR-116, em Caxias do Sul. O trecho da rodovia não foi divulgado.

A carga estava em um caminhão Hyundai HR, com placas de Santa Maria do Herval. Segundo a PRF, foram apreendidas 54 caixas de cigarros de origem estrangeira, que teriam sido introduzidos ilegalmente no Brasil.