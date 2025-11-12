Geral

Imprudência no volante
Motorista é multado após ser flagrado dirigindo a quase 150 km/h na RS-453, em Caxias

Índice constatado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) é duas vezes maior do que a velocidade permitida no trecho, de 70 km/h

Luca Roth

