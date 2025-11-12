Motorista é multado após ser flagrado dirigindo a quase 150 km/h na RS-453, em Caxias

Velocidade foi captada por equipamento de radar portátil, utilizado pelo CRBM. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um Hyundai HB20 foi flagrado trafegando a 146 km/h no acesso Oeste de Caxias do Sul, pela RS-453, na manhã desta quarta-feira (12). O índice constatado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) durante fiscalização é duas vezes maior do que a velocidade permitida no trecho, de 70 km/h.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h30min, no km zero da rodovia. O veículo transitava no sentido Caxias-Farroupilha. O excesso de velocidade foi captado por equipamento de radar portátil, utilizado pelo CRBM.