Motociclista morre em acidente na RS-855, em Bento Gonçalves

Acidento aconteceu no Km 16 da rodovia. Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Um grave acidente de trânsito matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida na manhã desta segunda-feira (11) em Bento Gonçalves. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h para atender a ocorrência na RS-855, na estrada que liga o município a Pinto Bandeira, nas proximidades da empresa Smurfit Westrock.

De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, a colisão frontal envolveu um automóvel Ford Fiesta branco e uma motocicleta Shineray Jet 125. O condutor da motocicleta, identificado como William Manara Fagundes, 20 anos, morreu no local.

A passageira da moto, de 21 anos, foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Já a condutora do automóvel não sofreu ferimentos.