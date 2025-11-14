Geral

Luto
Notícia

Morre, aos 80 anos, Natalia Copeli, a nona que protagonizou a websérie "Coisas que a Serra Fala"

Ela ficou conhecida por dar voz com um humor tipicamente gringo, junto ao marido Expedito, às expressões e situações cotidianas da cultura italiana

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS