Morre, aos 80 anos, Natalia Copeli, a nona que protagonizou a websérie "Coisas que a Serra Fala"

Natalia dividiu 58 anos de casamento com Expedito. Isadora Neumann / Agencia RBS

Morreu em Farroupilha nesta quinta-feira (13), aos 80 anos, Natalia Copeli, figura carismática que conquistou milhares ao protagonizar, ao lado do marido, Expedito Biagio Copeli, a bem-humorada websérie Coisas que a Serra Fala.

Natalia ficou conhecida por dar voz, com espontaneidade, alegria e um humor tipicamente gringo, às expressões e situações cotidianas da cultura italiana na Serra. Junto de Expedito, com quem dividiu 58 anos de casamento, tornou-se um dos rostos mais reconhecidos e queridos de Farroupilha.

O velório ocorre na Capela B do Memorial São José de Farroupilha e o sepultamento está marcado para as 14h desta sexta-feira (14) no Cemitério Santos Anjos, em Caxias do Sul.

O fenômeno Coisas que a Serra Fala

A leveza do casal chamou atenção nos encontros do filó Nei Tempi dei Filó, grupo que preserva tradições italianas por meio da música, dança e gastronomia. Foi ali que videomakers se encantaram com o jeito espontâneo dos dois e decidiram convidá-los para uma versão serrana do viral Coisas que Porto Alegre Fala.

O primeiro vídeo do casal — dos quatro lançados — entrou no ar em 2012. Nele, Natalia e Expedito recriando situações domésticas, encontros entre amigos e expressões típicas de descendentes de italianos. “Vai se tchavar”, “cramento”, “bruta béstia”, “calça de brim” e “bucho” foram algumas das pérolas que fizeram o público gargalhar e se reconhecer na tela.

O sucesso levou o casal até mesmo ao Litoral e a uma edição especial da Copa de 2014, ampliando ainda mais a popularidade dos dois. Em uma das últimas entrevistas ao Pioneiro, em 2019, o casal revelou que, mesmo anos depois, era comum que fossem parados nas ruas, jantas e eventos:

— É só sair, ir numa janta, que o pessoal se agarra em nós, quer tirar foto — dizia Natalia.

— Chamaram o “casal Copeli”. As pessoas já começaram a pedir “tem bucho hoje?” — divertia-se Expedito.

Coisas que a Serra Fala no Litoral foi o terceiro vídeo da série. Reprodução