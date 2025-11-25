Moradores organizam tradicionais festas de Natal nos bairros de Caxias do Sul; saiba onde e quando ocorrem

Bom Velhinho anima o público em uma festa comunitária. Maurício Palma / Divulgação

Bairros de Caxias do Sul irão receber neste ano as tradicionais festas de Natal comunitárias, que envolvem especialmente o público infantil, mas animam toda a família. As iniciativas são, na maioria das vezes, dos próprios moradores, que colorem as comunidades com atrações gratuitas como Papai Noel e brinquedos infláveis, além da distribuição de cachorro-quente, algodão doce e refrigerante.

A agenda de celebrações tem início no próximo domingo (30) e se estende até o dia 24 de dezembro. As informações foram enviadas pelas lideranças comunitárias, por meio da União das Associações de Bairros (UAB), e fornecidas também pela Secretaria Municipal da Cultura.

Vale lembrar que no Centro ocorrem atividades abertas como o Grande Espetáculo de Natal, neste sábado (29) e domingo, às 20h, na Rua Sinimbu; e estão instalados o túnel de luzes da Avenida Júlio de Castilhos e a roda gigante da Praça Dante Alighieri.

Você conhece outra festa que não está na lista? Envie a sugestão para o e-mail luca.roth@pioneiro.com e a matéria será atualizada.

Natal nos bairros

Pioneiro

O quê : Natal Solidário

: Natal Solidário Onde : Avenida Ângelo Corsetti, bairro Pioneiro

: Avenida Ângelo Corsetti, bairro Pioneiro Quando : 30 de novembro, às 13h30min

: 30 de novembro, às 13h30min Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : apresentações culturais e artísticas, doação de brinquedose brindes e distribuição de guloseimas

: apresentações culturais e artísticas, doação de brinquedose brindes e distribuição de guloseimas Como ajudar: contato via @natalpioneiro, no Instagram

Ana Rech

O quê : 34° Encanto de Natal de Ana Rech

: Onde : Ana Rech

: Ana Rech Quando : 1° a 21 de dezembro

: 1° a 21 de dezembro Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : chegada do Papai Noel; feira natalina; desfile cênico; apresentação do Coral Ana Rech; cantata de Natal com Triadi, na Aldeia dos Presépios; missa com procissão luminosa e concerto de Natal com Celso Santos; contação de histórias nas escolas

: chegada do Papai Noel; feira natalina; desfile cênico; apresentação do Coral Ana Rech; cantata de Natal com Triadi, na Aldeia dos Presépios; missa com procissão luminosa e concerto de Natal com Celso Santos; contação de histórias nas escolas Realização : Associação Amigos de Ana Rech (Samar), com financiamento via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul

: Associação Amigos de Ana Rech (Samar), com financiamento via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul Mais informações: pelo @natalanarech, no Instagram

Galópolis

O quê : 20ª Magia do Natal no Vale Iluminado

: 20ª Magia do Natal no Vale Iluminado Onde : Galópolis

: Galópolis Quando : 6 a 21 de dezembro

: 6 a 21 de dezembro Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel; desfile e chegada do Papai Noel; procissão luminosa e encenação do Presépio Vivo; feira de artesanato; apresentações artísticas e contação de histórias nas escolas

: visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel; desfile e chegada do Papai Noel; procissão luminosa e encenação do Presépio Vivo; feira de artesanato; apresentações artísticas e contação de histórias nas escolas Realização : Associação Turística Galópolis Tecendo História, com financiamento via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e Pró-Cultura RS

: Associação Turística Galópolis Tecendo História, com financiamento via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e Pró-Cultura RS Mais informações: pelo @magiadenatalgalopolis, no Instagram

Santa Lúcia

O quê : festa de Natal Amob Santa Lúcia

: festa de Natal Amob Santa Lúcia Onde : na praça em frente à UBS Santa Lúcia (Rua Padre Aquilino Franceschet, bairro Santa Lúcia)

: na praça em frente à UBS Santa Lúcia (Rua Padre Aquilino Franceschet, bairro Santa Lúcia) Quando : 7 de dezembro, às 14h30min

: 7 de dezembro, às 14h30min Quanto : guloseimas serão gratuitas; brinquedos terão custo

: guloseimas serão gratuitas; brinquedos terão custo Atrações : brinquedos infláveis, Papai Noel e distribuição de pipoca e algodão doce

: brinquedos infláveis, Papai Noel e distribuição de pipoca e algodão doce Como ajudar: contato com Nilceneia pelo (54) 99631-6987

Sanvitto

O quê : Natal do Villagio

: Natal do Villagio Onde : Rua Guerino Sanvitto, 704, bairro Sanvitto

: Rua Guerino Sanvitto, 704, bairro Sanvitto Quando : 10 de dezembro, às 18h

: 10 de dezembro, às 18h Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : descida do Papai Noel, apresentação do coral e do balé da escola Caminho Rede de Ensino, distribuição de brinquedos e show com a banda Etienne e Allstars

: descida do Papai Noel, apresentação do coral e do balé da escola Caminho Rede de Ensino, distribuição de brinquedos e show com a banda Etienne e Allstars Como ajudar: contato com Thomaz Ferreira, presidente da Amob local, pelo (54) 9160-7353

São Victor Cohab

O quê : Festa Natal Solidário

: Festa Natal Solidário Onde : área verde junto à Escola São Marquinhos, na Rua Geovane Menegotto, 1.322, bairro São Victor Cohab

: área verde junto à Escola São Marquinhos, na Rua Geovane Menegotto, 1.322, bairro São Victor Cohab Quando : 13 de dezembro, às 14h

: 13 de dezembro, às 14h Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : atividades recreativas, chegada do Papai Noel, distribuição de doces e brinquedos

: atividades recreativas, chegada do Papai Noel, distribuição de doces e brinquedos Como ajudar: contato com Lurdes Maria Kunsler, presidente da Amob local, pelo (54) 99959-9133

Reolon

O quê : Festa de Natal Ação do Bem

: Festa de Natal Ação do Bem Onde : Escola Machado de Assis (Rua Andressa Tamagno, 200, bairro Reolon)

: Escola Machado de Assis (Rua Andressa Tamagno, 200, bairro Reolon) Quando : 13 de dezembro, às 14h

: 13 de dezembro, às 14h Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : chegada do Papai Noel com entrega de presentes, atrações artísticas, pintura de rosto, brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, refrigerante e doces

: chegada do Papai Noel com entrega de presentes, atrações artísticas, pintura de rosto, brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, refrigerante e doces Como ajudar: contato com Andria pelo (54) 98432-0071

Jardim América — comunidade da Antena

O quê : Natal Solidário

: Natal Solidário Onde : Rua Colômbia, bairro Jardim América

: Rua Colômbia, bairro Jardim América Quando : 13 de dezembro (sábado), às 14h30min

: 13 de dezembro (sábado), às 14h30min Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : pintura de rosto, corte de cabelo, brinquedos infláveis, revitalização de muros com grafite e distribuição de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante e guloseimas

: pintura de rosto, corte de cabelo, brinquedos infláveis, revitalização de muros com grafite e distribuição de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante e guloseimas Como ajudar: contato com Leonardo Belissimo pelo (54) 99354-7038

Belo Horizonte

O quê : Mutirão de Natal da Zona Norte

: Mutirão de Natal da Zona Norte Onde : Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves (Rua dos Sapateiros, 37, bairro Belo Horizonte)

: Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves (Rua dos Sapateiros, 37, bairro Belo Horizonte) Quando : 14 de dezembro, às 14h

: 14 de dezembro, às 14h Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : distribuição de brinquedos, guloseimas e chegada do Papai Noel

: distribuição de brinquedos, guloseimas e chegada do Papai Noel Como ajudar: contato com Zé Dambrós, vereador, pelo (54) 9929-0677. Serão arrecadados donativos por meio do Bingo Beneficente, no sábado (29), às 19h30min, no Centro Comunitário Santa Fé; e pelo Pedágio do Brinquedo, nos dias 6 e 13 de dezembro, na Praça Dante Alighieri.

Jardelino Ramos — comunidade do São Vicente

O quê : Ação de Natal

: Ação de Natal Onde : Rua São Vicente, em frente à Amob São Vicente, bairro Jardelino Ramos

: Rua São Vicente, em frente à Amob São Vicente, bairro Jardelino Ramos Quando : 14 de dezembro, às 14h

: 14 de dezembro, às 14h Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : brinquedos infláveis, pintura no rosto, refrigerante, cachorro-quente e doces

: brinquedos infláveis, pintura no rosto, refrigerante, cachorro-quente e doces Como ajudar: contato com Leonardo do Rosario, presidente da Amob local, pelo (54) 99994-8804

Cidade Nova — loteamento Morada Feliz

O quê : Festa de Natal Morada Feliz

: Festa de Natal Morada Feliz Onde : área de lazer na Rua Ada Focardi Cardoso, 218, bairro Cidade Nova

: área de lazer na Rua Ada Focardi Cardoso, 218, bairro Cidade Nova Quando : 20 de dezembro, às 13h30min

: 20 de dezembro, às 13h30min Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : brinquedos infláveis, chegada do Papai Noel e distribuição de cachorro-quente, refrigerante e algodão doce

: brinquedos infláveis, chegada do Papai Noel e distribuição de cachorro-quente, refrigerante e algodão doce Como ajudar: contato com Diego Góis, presidente da Amob Mariani, pelo (54) 98428-4962

Charqueadas — loteamento São Gabriel

O quê : Doa Amor - festa para crianças

: Doa Amor - festa para crianças Onde : Centro Comunitário São Gabriel (Rua Aida Esther da Rosa Del Canale, 10, bairro Charqueadas)

: Centro Comunitário São Gabriel (Rua Aida Esther da Rosa Del Canale, 10, bairro Charqueadas) Quando : 20 de dezembro, às 14h

: 20 de dezembro, às 14h Quanto : gratuito

: gratuito Atrações : distribuição de cachorro-quente, picolé, água e refrigerante

: distribuição de cachorro-quente, picolé, água e refrigerante Como ajudar: contato com Sonia pelo (54) 99665-1394

Desvio Rizzo