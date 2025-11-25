Geral

Comunidade em festa
Notícia

Moradores organizam tradicionais festas de Natal nos bairros de Caxias do Sul; saiba onde e quando ocorrem

Atividades gratuitas com Papai Noel, brinquedos infláveis, cachorro-quente e algodão doce serão realizadas entre o próximo domingo e o dia 24 de dezembro em diversas localidades

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS