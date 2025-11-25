Moradores organizam tradicionais festas de Natal nos bairros de Caxias do Sul; saiba onde e quando ocorrem

Bairros de Caxias do Sul irão receber neste ano as tradicionais festas de Natal comunitárias, que envolvem especialmente o público infantil, mas animam toda a família. As iniciativas são, na maioria das vezes, dos próprios moradores, que colorem as comunidades com atrações gratuitas como Papai Noel e brinquedos infláveis, além da distribuição de cachorro-quente, algodão doce e refrigerante.
A agenda de celebrações tem início no próximo domingo (30) e se estende até o dia 24 de dezembro. As informações foram enviadas pelas lideranças comunitárias, por meio da União das Associações de Bairros (UAB), e fornecidas também pela Secretaria Municipal da Cultura.
Vale lembrar que no Centro ocorrem atividades abertas como o Grande Espetáculo de Natal, neste sábado (29) e domingo, às 20h, na Rua Sinimbu; e estão instalados o túnel de luzes da Avenida Júlio de Castilhos e a roda gigante da Praça Dante Alighieri.
Você conhece outra festa que não está na lista? Envie a sugestão para o e-mail luca.roth@pioneiro.com e a matéria será atualizada.
Natal nos bairros
Pioneiro
- O quê: Natal Solidário
- Onde: Avenida Ângelo Corsetti, bairro Pioneiro
- Quando: 30 de novembro, às 13h30min
- Quanto: gratuito
- Atrações: apresentações culturais e artísticas, doação de brinquedose brindes e distribuição de guloseimas
- Como ajudar: contato via @natalpioneiro, no Instagram
Ana Rech
- O quê: 34° Encanto de Natal de Ana Rech
- Onde: Ana Rech
- Quando: 1° a 21 de dezembro
- Quanto: gratuito
- Atrações: chegada do Papai Noel; feira natalina; desfile cênico; apresentação do Coral Ana Rech; cantata de Natal com Triadi, na Aldeia dos Presépios; missa com procissão luminosa e concerto de Natal com Celso Santos; contação de histórias nas escolas
- Realização: Associação Amigos de Ana Rech (Samar), com financiamento via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul
- Mais informações: pelo @natalanarech, no Instagram
Galópolis
- O quê: 20ª Magia do Natal no Vale Iluminado
- Onde: Galópolis
- Quando: 6 a 21 de dezembro
- Quanto: gratuito
- Atrações: visitação ao Parque Aldeia dos Presépios e Casa do Papai Noel; desfile e chegada do Papai Noel; procissão luminosa e encenação do Presépio Vivo; feira de artesanato; apresentações artísticas e contação de histórias nas escolas
- Realização: Associação Turística Galópolis Tecendo História, com financiamento via Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e Pró-Cultura RS
- Mais informações: pelo @magiadenatalgalopolis, no Instagram
Santa Lúcia
- O quê: festa de Natal Amob Santa Lúcia
- Onde: na praça em frente à UBS Santa Lúcia (Rua Padre Aquilino Franceschet, bairro Santa Lúcia)
- Quando: 7 de dezembro, às 14h30min
- Quanto: guloseimas serão gratuitas; brinquedos terão custo
- Atrações: brinquedos infláveis, Papai Noel e distribuição de pipoca e algodão doce
- Como ajudar: contato com Nilceneia pelo (54) 99631-6987
Sanvitto
- O quê: Natal do Villagio
- Onde: Rua Guerino Sanvitto, 704, bairro Sanvitto
- Quando: 10 de dezembro, às 18h
- Quanto: gratuito
- Atrações: descida do Papai Noel, apresentação do coral e do balé da escola Caminho Rede de Ensino, distribuição de brinquedos e show com a banda Etienne e Allstars
- Como ajudar: contato com Thomaz Ferreira, presidente da Amob local, pelo (54) 9160-7353
São Victor Cohab
- O quê: Festa Natal Solidário
- Onde: área verde junto à Escola São Marquinhos, na Rua Geovane Menegotto, 1.322, bairro São Victor Cohab
- Quando: 13 de dezembro, às 14h
- Quanto: gratuito
- Atrações: atividades recreativas, chegada do Papai Noel, distribuição de doces e brinquedos
- Como ajudar: contato com Lurdes Maria Kunsler, presidente da Amob local, pelo (54) 99959-9133
Reolon
- O quê: Festa de Natal Ação do Bem
- Onde: Escola Machado de Assis (Rua Andressa Tamagno, 200, bairro Reolon)
- Quando: 13 de dezembro, às 14h
- Quanto: gratuito
- Atrações: chegada do Papai Noel com entrega de presentes, atrações artísticas, pintura de rosto, brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, refrigerante e doces
- Como ajudar: contato com Andria pelo (54) 98432-0071
Jardim América — comunidade da Antena
- O quê: Natal Solidário
- Onde: Rua Colômbia, bairro Jardim América
- Quando: 13 de dezembro (sábado), às 14h30min
- Quanto: gratuito
- Atrações: pintura de rosto, corte de cabelo, brinquedos infláveis, revitalização de muros com grafite e distribuição de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante e guloseimas
- Como ajudar: contato com Leonardo Belissimo pelo (54) 99354-7038
Belo Horizonte
- O quê: Mutirão de Natal da Zona Norte
- Onde: Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves (Rua dos Sapateiros, 37, bairro Belo Horizonte)
- Quando: 14 de dezembro, às 14h
- Quanto: gratuito
- Atrações: distribuição de brinquedos, guloseimas e chegada do Papai Noel
- Como ajudar: contato com Zé Dambrós, vereador, pelo (54) 9929-0677. Serão arrecadados donativos por meio do Bingo Beneficente, no sábado (29), às 19h30min, no Centro Comunitário Santa Fé; e pelo Pedágio do Brinquedo, nos dias 6 e 13 de dezembro, na Praça Dante Alighieri.
Jardelino Ramos — comunidade do São Vicente
- O quê: Ação de Natal
- Onde: Rua São Vicente, em frente à Amob São Vicente, bairro Jardelino Ramos
- Quando: 14 de dezembro, às 14h
- Quanto: gratuito
- Atrações: brinquedos infláveis, pintura no rosto, refrigerante, cachorro-quente e doces
- Como ajudar: contato com Leonardo do Rosario, presidente da Amob local, pelo (54) 99994-8804
Cidade Nova — loteamento Morada Feliz
- O quê: Festa de Natal Morada Feliz
- Onde: área de lazer na Rua Ada Focardi Cardoso, 218, bairro Cidade Nova
- Quando: 20 de dezembro, às 13h30min
- Quanto: gratuito
- Atrações: brinquedos infláveis, chegada do Papai Noel e distribuição de cachorro-quente, refrigerante e algodão doce
- Como ajudar: contato com Diego Góis, presidente da Amob Mariani, pelo (54) 98428-4962
Charqueadas — loteamento São Gabriel
- O quê: Doa Amor - festa para crianças
- Onde: Centro Comunitário São Gabriel (Rua Aida Esther da Rosa Del Canale, 10, bairro Charqueadas)
- Quando: 20 de dezembro, às 14h
- Quanto: gratuito
- Atrações: distribuição de cachorro-quente, picolé, água e refrigerante
- Como ajudar: contato com Sonia pelo (54) 99665-1394
Desvio Rizzo
- O quê: 13° Natal entre Amigos — carreata do Papai Noel
- Onde: saída da Rua Carlos Debastiani, 3.332
- Quando: 24 de dezembro, às 15h
- Quanto: gratuito
- Atrações: carreata do Papai Noel, com distribuição de doces
- Como ajudar: contato com Maria Elena Menzen pelo (54) 99204-6095