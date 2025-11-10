Moradores da Serra serão ouvidos pelo IBGE sobre impactos causados pela enchente 

Lançada em setembro do ano passado, a Pesquisa Especial do IBGE sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul começa nesta segunda-feira (10) a ser realizada com moradores da Serra.

Por telefone, quem mora nos municípios de Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Cotiporã, Santa Tereza, São Valentim do Sul, Caxias do Sul e Gramado irá responder perguntas sobre como foram afetados pelo desastre climático.

Essa é a sexta fase do estudo que quer saber como os moradores estão após mais de um ano do ocorrido. O contato com os moradores das cidades será pelo número (21) 2142-0123.

Ao todo, mais de 30 mil domicílios em 133 municípios do Estado foram afetados pela catástrofe.

Os domicílios selecionados receberam uma carta sobre a participação na pesquisa, com o pedido de que os informantes salvem o número do IBGE e atendam a ligação. As informações têm sigilo garantido por lei.

O morador informante pode confirmar a identidade do agente ligando para o número 0800 721 8181 ou pelo e-mail peers@ibge.gov.br.