Morador de Caxias do Sul, venezuelano relata como está o clima no país natal em meio à tensão com os EUA

"Tinha um atacadão em frente ao nosso prédio e um dia começou uma fila enorme para comprar leite, que saía das portas do mercado, e essa cena começou a se repetir". Essa é uma das primeiras memórias do agora morador de Caxias do Sul Jhonalbert Enrique Ramirez Suarez, 21 anos, sobre a crise econômica e política que perdura há mais de uma década na Venezuela. Em 2025, a população local vive momentos de tensão por conta da escalada da relação conturbada entre o governo Maduro e os Estados Unidos.

Maior porta-aviões dos EUA foi visto no Caribe em novembro. @usnavy / Divulgação

No último domingo (16), o porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais avançado da Marinha dos EUA, foi visto no mar do Caribe. A justificativa é de combate ao tráfico internacional de drogas.

Jhonalbert Suarez deixou a Venezuela em novembro de 2018 ao lado do pai, Oscar, 52, que era funcionário público no país. Eles viviam em Maturín, no nordeste. Após ficarem seis meses em Manaus (AM), chegaram em Caxias em abril de 2019.

— Entre 2016 a 2017, o país viveu uma forte escassez de alimentos, vinculado a uma alta inflação. A cada dia os preços estavam mudando constantemente, o que gerava uma instabilidade na vida em geral. Não só isso, quanto para pensar numa vida profissional, senão no futuro de eu como adolescente. Havia também muitas carências no sistema educativo, parte dos professores do país já tinha emigrado, o que impulsionou a vinda aqui para o Brasil — relembrou o jovem, acrescentando que as questões políticas também motivaram a emigração.

Ao longo da última década, familiares seguiram o mesmo caminho. Alguns estão em Caxias, outros rumaram para outros países da América Latina, Europa e Estados Unidos.

Para quem ficou, como contou Suarez, há um misto de sentimentos em relação à possibilidade de conflito. O contato é mantido pela internet.

— O conflito está deixando atualmente parte da população esperançada por alguma mudança. No entanto, a justificativa do conflito carece de argumentos sólidos. Uma mudança bruta no país pode gerar mais incerteza política — observou.

Uma das justificativas dos EUA é de combate ao narcoterrorismo. O governo de Donald Trump acusa Nicolás Maduro de liderar o Cartel de los Soles, um grupo que atuaria no tráfico na América do Sul e do Norte.

Especialistas, contudo, acreditam que o Cartel de los Soles não é um grupo com hierarquia, nem com liderança. Seria, na verdade, uma rede facilitadora para o tráfico composta por militares venezuelanos de diferentes patentes.

Jhonalbert Enrique Ramirez Suarez, 21, deixou a Venezuela ao lado do pai. Porthus Junior / Agencia RBS

A economia, como relata Suarez, segue dificultando a vida de quem está na Venezuela. O jovem comentou que o salário mínimo oferecido no país está na faixa de US$ 160. Um quilo de carne mais barata, por exemplo, custa US$ 7.

Além disso, familiares e amigos que ficaram no país relatam a falta de oportunidades de emprego.

Relação conturbada há dois séculos

Historicamente, EUA e Venezuela compartilham um relacionamento conturbado, apesar de que a tensão crescente vem das últimas décadas, com os governos de Hugo Chávez e Maduro.

No atual contexto, o professor em história contemporânea da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e doutor em história do Brasil, Roberto Radünz, comenta que o que também está em jogo nessa relação são os interesses do petróleo, uma vez que a Venezuela tem uma das maiores reservas do planeta. Como o professor detalha, projetos nacionalistas como os de Chávez e Maduro afrontaram os interesses norte-americanos, que querem controlar regiões estratégicas, como o Caribe, Golfo e Canal do Panamá.

— Existem razões mais profundas que envolvem interesses da China, Rússia, Irã, entre outros que questionam a hegemonia norte-americana. A política de Trump de negacionismo em relação as questões ambientais colocam o petróleo em evidência frente ao discurso nacionalista e anti-imperialista dos governos Chávez e Maduro. Controlar as reservas é questão estratégica para o governo republicano dos EUA. Controlar significa desestabilizar governos com orientações bolivaristas — explica o professor.

Confira abaixo pontos que podem explicar a relação conturbada entre EUA e Venezuela, conforme elencado por Radünz: