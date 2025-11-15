Morador de Antônio Prado come 160 tortéis, bate o próprio recorde e é bicampeão de concurso da Fenamassa

Diogo Baldin, 41 anos, consumiu 160 unidades de tortéi e se sagrou bicampeão do concurso realizado em Antônio Prado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O concurso de maior comedor de tortéi do Festival Nacional da Massa (Fenamassa), em Antônio Prado, na Serra, tem um novo recordista e bicampeão: o vendedor Diogo Baldin, 41 anos, consumiu 160 unidades da massa com recheio de moranga, acompanhada de molho de frango, durante as duas horas de prova, neste sábado (15).

A competição reuniu 25 participantes de cidades como Antônio Prado, São Marcos, Ipê, Flores da Cunha e Caxias do Sul, e envolveu a preparação de 38 quilos do alimento — o equivalente a 2770 peças de 17 gramas cada.

Os competidores foram servidos com pratos contendo 10 tortéis por vez. Entre as regras principais, era obrigatório ficar sentado e ingerir, no mínimo, 40 unidades.

O recorde de comilança, até então, era do próprio Baldin, que devorou 158 peças do alimento e foi o campeão da edição anterior, em 2023.

O vendedor conta que é corredor e, antes da refeição, fez um percurso de 10 quilômetros com a esposa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ele admite que não tem estratégia ou preparação específica para atingir o feito, mas atribui ao exercício físico a sua capacidade para comer 2,7 quilos de comida em pouco tempo. O pradense, que pesa 88 quilos e tem 1m80cm de altura, conta que é corredor e, antes da refeição, fez um percurso de 10 quilômetros com a esposa.

— Não tenho preparação nem estratégia. O exercício físico te permite muita coisa, ajuda bastante. Venho para prestigiar a Fenamassa, que é muito importante para o município, atrai turistas, é um espaço preparado com muito carinho — diz ele, que também é vice-presidente da CIC Antônio Prado.

Apesar do clima descontraído, a competição tem momentos que exigem resiliência dos participantes, que fazem pausas para respirar, tomar água e refletir se terão condições de prosseguir. A temperatura no local beirou os 30°C. Ninguém passou mal durante o concurso.

— ⁠Não tomei água. Até os 130 tortéis, eu comi acelerado. Quando cheguei nos 140, dei uma segurada, porque vi que estava na frente dos outros participantes. Mas meu objetivo era chegar nos 150 para ficar tranquilo, fui comendo mais dois, mais três, quando vi, estava no 160, aí fechei — revela Baldin.

A competição reuniu 25 participantes, todos homens, de cidades como Antônio Prado, São Marcos, Ipê, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O vencedor ficou distante do segundo colocado, que ingeriu 131 peças. O terceiro fez 124 pontos e o quarto, 118. Todos eles foram premiados com brindes de apoiadores do evento.

— Tô tranquilo, tomei um chá de boldo. Agora acho que vou tomar um espumante para dar uma calibrada — brincou Baldin, logo após a prova.

A brincadeira do maior comedor de tortéi começou na segunda edição da Fenamassa, em 2013. O prato é um dos mais tradicionais da culinária italiana. Ao longo dos anos, o concurso foi crescendo, atraindo pessoas de cidades da região e olhares curiosos.

Além de Baldin, Neimar Zamboni ganhou a competição duas vezes: comeu 143 unidades em 2021 e alcançou 95 em 2022. Francisco Tormina, o Chicão, levou a melhor nas edições de 2014 e 2015.

Soberanas da cidade, a rainha Ingrid Lodi Barison e as princesas Amanda Falavigna e Ana Júlia Toresan Cavazzola comeram tortéis durante a prova, em participação simbólica.

Fenamassa segue até dia 23

A 9ª edição da Fenamassa ocorre na Praça Garibaldi, no Centro Histórico de Antônio Prado, até o dia 23. Com mais de 4,3 mil metros quadrados de área coberta, o evento celebra a culinária italiana e é considerado um dos principais festivais gastronômicos da Serra.

A expectativa da organização é superar os resultados de 2023, quando 34 mil pessoas participaram e foram servidas mais de 20 mil refeições, com faturamento superior a R$ 1,2 milhão. Nesta edição, o público encontra 30 estandes com vinhos, espumantes, chopes artesanais e produtos regionais.

O evento oferece mais de 50 pratos à base de massas, incluindo opções tradicionais e versões sem glúten. O Restaurante Italiano e a Praça de Alimentação comportam cerca de 440 lugares e, neste ano, o restaurante estreia um novo formato: rodízio de massas servido à mesa, com ilha de acompanhamentos à vontade.

A entrada na Fenamassa é gratuita — o público paga apenas pelo que consumir. O festival funciona às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e no feriado do dia 20, das 10h às 22h.