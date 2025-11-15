Geral

Gastronomia
Notícia

Morador de Antônio Prado come 160 tortéis, bate o próprio recorde e é bicampeão de concurso da Fenamassa

Competição de quem consome mais unidades do alimento em duas horas reuniu 25 participantes neste sábado (15)

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS