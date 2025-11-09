Monumento em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana é inaugurado em Antônio Prado

Inauguração do monumento em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana. Maicon Hinrichsen / Divulgação

O monumento em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana na Serra foi inaugurado no sábado (8) em Antônio Prado. Simbolizando a chegada de uma família vinda da Itália ao Brasil, a obra está junto ao pórtico de entrada do município de cerca de 13 mil habitantes.

A estátua mede 2,20 metros de altura e foi instalada sobre uma base de 1,5 metros. O monumento foi idealizado pelo Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro (CIBRAP), Agência de Desenvolvimento do Patrimônio Cultural e Natural (ADESP) e prefeitura de Antônio Prado. A produção em concreto armado é do artista brasileiro Vinicius Ribeiro, inspirado no Monumento all'Emigrante de Asiago, na Itália.

— É um espaço de memória coletiva que valoriza a herança dos nossos antepassados e reforça a identidade de Antônio Prado, reconhecida como a cidade mais italiana do Brasil — destacou o prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle.

O investimento para a obra foi de cerca de R$ 130 mil, oriundos de doação da comunidade.

A base da obra traz o poema “O Trem dos Emigrantes”, do escritor italiano Gianni Rodari. Ele está gravado em italiano e português no monumento.