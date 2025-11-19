Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana no Estado será inaugurado em Garibaldi

Peça em Garibaldi que homenageia os 150 anos da Imigração Italiana. Márcio Schinoff / Divulgação

Garibaldi inaugura no sábado (22) o momento que homenageia os 150 anos da Imigração Italiana no Estado. O evento contará também com uma programação no Museu Municipal, marcada para iniciar às 16h.

A peça foi criada por Ruy Stefani e, de acordo com a comunicação da prefeitura, representa os elementos da travessia dos colonizadores desde a Itália até as terras gaúchas, trazendo referências ao tempo, à construção coletiva da região e aos valores deixados como legado. A obra também homenageia Giuseppe e Anita Garibaldi.

A inauguração será acompanhada pelo Coro Elo Sonoro.

— Ao reunir arte e história, Garibaldi convida todo o Rio Grande do Sul a celebrar a contribuição dos imigrantes italianos para a formação cultural do Estado e a valorizar um legado que segue vivo em cada comunidade. Este é um momento de reconhecimento e gratidão às famílias que, geração após geração, mantêm vivas as tradições, constroem oportunidades e fortalecem a identidade da nossa Serra gaúcha — declarou o prefeito Sérgio Chesini.

Confira abaixo a programação para inauguração do monumento: