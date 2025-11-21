Moinho Ghinzelli, em Antônio Prado, completa um ano de abertura ao público com mais de 4,5 mil visitações

Prestes a completar um ano da sua revitalização e abertura para passeios, o Moinho Colonial Ghinzelli é um dos tantos motivos que fazem Antônio Prado, na Serra, ser reconhecida como a cidade mais italiana do Brasil.
— É para fechar os olhos e imaginar o italiano chegando e fazendo tudo isso 130 anos atrás.
É desta forma que o idealizador e responsável pelo parque, João Pedro Ghinzelli, 27 anos, dá início à visitação guiada na propriedade, a cerca de 15km do centro do município, na comunidade de Capela São Roque.
Foi lá que o bisavô dele, Cesare Ghinzelli, estabeleceu a família e construiu, em 1894 — em torno de 15 anos depois de chegar da Itália —, uma histórica casa de madeira, com dois pisos e, aos fundos, um moinho movido a água, que era utilizado especialmente para produção de farinha de trigo. A engenharia funciona até hoje e pode ser prestigiada.
A história da família é contada entre cômodos, mobília, documentos e até memórias de infância de João Pedro.
— Todo mundo que vem aqui se encanta. Participar da visita guiada é se encantar pelo simples, como um pedaço de madeira talhado com pedra — confidencia o integrante da terceira geração dos Ghinzelli.
A reforma da casa, que é ornada por cascata, rio e armazém com produtos coloniais, demorou três anos e meio, e foi feita em família. Como diz João Pedro, "fizemos tábua por tábua prego por prego". A inauguração ocorreu em dezembro de 2024 — adiada em alguns meses por conta das chuvas extremas daquele ano.
Com 11 meses de funcionamento, mais de 900 pessoas participaram da visita guiada no interior da residência e moinho. Contabilizando também os passeios na parte externa, o idealizador acrescenta que o número passa de 4,5 mil visitantes:
— Muitos são pradenses e moradores da região, mas também vem turistas da Itália, Estados Unidos e Alemanha.
As novidades do empreendimento são divulgadas no @moinhoghinzelli, no Instagram.
Serviço
- O que: Visitação guiada pelo Moinho Colonial Ghinzelli
- Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 13h30min às 18h30min. Em outros dias e horários é necessário entrar em contato para reserva: (54) 99912-9216.
- Onde: Capela São Roque, Linha 10 de Júlio, em Antônio Prado.
- Quanto: a entrada no parque custa R$ 10 (isento até quatro anos); visitação guiada na casa e moinho custam R$ 30 (isento até quatro anos; e entre cinco e 12 anos, R$ 15)