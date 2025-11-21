Geral

Para voltar no tempo
Notícia

Moinho Ghinzelli, em Antônio Prado, completa um ano de abertura ao público com mais de 4,5 mil visitações

Propriedade fica a cerca de 15km do centro do município, na comunidade de Capela São Roque. Idealizador e responsável pelo parque, João Pedro Ghinzelli, 27 anos, conta história da família em visita guiada

Luca Roth

