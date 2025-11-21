Moinho Ghinzelli, em Antônio Prado, completa um ano de abertura ao público com mais de 4,5 mil visitações

Histórica casa de madeira, com dois pisos. Aos fundos, um moinho movido a água, que era utilizado especialmente para produção de farinha de trigo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Prestes a completar um ano da sua revitalização e abertura para passeios, o Moinho Colonial Ghinzelli é um dos tantos motivos que fazem Antônio Prado, na Serra, ser reconhecida como a cidade mais italiana do Brasil.

— É para fechar os olhos e imaginar o italiano chegando e fazendo tudo isso 130 anos atrás.

É desta forma que o idealizador e responsável pelo parque, João Pedro Ghinzelli, 27 anos, dá início à visitação guiada na propriedade, a cerca de 15km do centro do município, na comunidade de Capela São Roque.

Foi lá que o bisavô dele, Cesare Ghinzelli, estabeleceu a família e construiu, em 1894 — em torno de 15 anos depois de chegar da Itália —, uma histórica casa de madeira, com dois pisos e, aos fundos, um moinho movido a água, que era utilizado especialmente para produção de farinha de trigo. A engenharia funciona até hoje e pode ser prestigiada.

A história da família é contada entre cômodos, mobília, documentos e até memórias de infância de João Pedro.

— Todo mundo que vem aqui se encanta. Participar da visita guiada é se encantar pelo simples, como um pedaço de madeira talhado com pedra — confidencia o integrante da terceira geração dos Ghinzelli.

A reforma da casa, que é ornada por cascata, rio e armazém com produtos coloniais, demorou três anos e meio, e foi feita em família. Como diz João Pedro, "fizemos tábua por tábua prego por prego". A inauguração ocorreu em dezembro de 2024 — adiada em alguns meses por conta das chuvas extremas daquele ano.

Guia do passeio, João Pedro é integrante da terceira geração dos Ghinzelli. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com 11 meses de funcionamento, mais de 900 pessoas participaram da visita guiada no interior da residência e moinho. Contabilizando também os passeios na parte externa, o idealizador acrescenta que o número passa de 4,5 mil visitantes:

— Muitos são pradenses e moradores da região, mas também vem turistas da Itália, Estados Unidos e Alemanha.

As novidades do empreendimento são divulgadas no @moinhoghinzelli, no Instagram.

