Ministério Público recorre de decisão da Justiça que soltou professora que agrediu criança em Caxias do Sul

O Ministério Público (MP) recorreu da decisão da Justiça de soltar a professora Leonice Batista dos Santos, 49 anos. Ela é acusada pela entidade de agredir quatro crianças em uma escola infantil de Caxias do Sul. Os casos mais recentes aconteceram em agosto e um foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com o MP, o recurso foi apresentado na terça-feira (11). A promotora de Justiça Adriana Chesani afirma que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Adriana ressalta a gravidade do crime, o risco de reiteração criminosa, a intensa comoção social gerada pelo caso e a insuficiência das medidas cautelares impostas para garantir a ordem pública.

Após a soltura na noite de segunda (10), o Tribunal de Justiça afirmou que Leonice deve cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

O advogado Henrique Hartmann, que representa a professora, manifestou que responderá o recurso do MP. A defesa havia argumentado no pedido de soltura que Leonice tinha deixado Caxias após o caso ser divulgado por conta de "perseguições, ameaças e atos de vandalismo em sua residência".

A professora foi presa dias após o início das investigações, em agosto. Ela foi encontrada em Palmeira das Missões, no norte do RS.

A denúncia contra a professora foi oferecida pelo MP em 10 de setembro e trata sobre casos que aconteceram em 2024 e em agosto deste ano.

Conforme as investigações, uma criança de quatro anos sofreu lesões dentárias graves após ser atingida por uma pilha de livros, fato registrado por câmeras de segurança da escola. Outra criança foi agredida momentos antes, no mesmo dia, e outros dois casos teriam ocorrido no ano anterior.

Relembre o caso

A agressão a um menino de quatro anos ocorreu dentro de uma sala de aula, na Escola Infantil Xodó Da Vovó, na manhã de 18 de agosto, e foi gravada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a professora Leonice Batista dos Santos organizando materiais em um armário, enquanto as crianças da turma do pré estão sentadas, em círculo, nas classes. Em um determinado momento, Leonice se dirige a um menino e bate na cabeça dele com os livros. O aluno chora bastante. A profissional grita e pega um papel para limpar a boca do menino. Ambos saem da sala.

Depois do ocorrido, os pais levaram o menino para uma avaliação com um dentista, que constatou o afrouxamento de seis dentes. O caso veio à tona depois da escola verificar as imagens das câmeras de segurança, que flagraram a agressão. Ela foi demitida ainda naquela semana.