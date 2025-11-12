Geral

Ministério Público recorre de decisão da Justiça que soltou professora que agrediu criança em Caxias do Sul

Leonice Batista dos Santos foi solta na noite da última segunda-feira após pedido da defesa para que a acusada responda em liberdade. Em recurso, promotora Adriana Karina Diesel Chesani afirma que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva

