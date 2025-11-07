Geral

Ministério Público denuncia três pessoas por desvio de mais de R$ 500 mil de associação de universitários de Nova Petrópolis

Um dos envolvidos é o ex-presidente da entidade, Hiago Michael Polese, 21 anos, que está preso desde setembro. O caso é referente ao desvio de valores do transporte dos estudantes para universidades da região 

