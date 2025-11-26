Ministério Público confirma investigação sobre podas em árvores feitas pela RGE e prefeitura de Caxias do Sul  

Podas realizadas pela prefeitura e pela RGE serão avaliadas pelo órgão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Ministério Público do Estado confirmou a instauração de um inquérito civil sobre as podas drásticas de árvores feitas em Caxias do Sul pela concessionária Rio Grande Energia (RGE) e pela prefeitura. A decisão foi anunciada na tarde desta quarta-feira (26), após representantes do Conselho das Árvores se reunirem com a promotora Janaína de Carli dos Santos.

Também participaram do encontro Joceli Veadrigo, representante da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul (UAB), e o vereador Claudio Libardi (PCdoB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Na oportunidade, o grupo também comunicou ao Ministério Público que, além do Conselho das Árvores, do Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza e da Associação de Psicólogos do Nordeste do RS (Apsiconor), a UAB endossou o requerimento que pedia a instauração da investigação.

Conforme a promotora Janaína, a investigação do Ministério Público deve ser finalizada apenas em 2026. Isso porque o processo deve colher informações das podas realizadas, fazer vistorias in loco onde as árvores foram removidas, além de buscar assessoramento técnico com assessoria ambiental do órgão.

Outro ponto indicado pela promotora é que o corte de árvores já havia sido alvo de denúncias no ano passado. Em dezembro, o Ministério Público emitiu uma recomendação para a administração municipal aumentar o controle sobre as podas. Diante das informações e registros levados pelos representantes do Conselho das Árvores, a promotora entendeu que a recomendação não está sendo seguida.

Conselho se reúne com prefeito na semana que vem

A decisão do Ministério Público foi tida como um importante avanço pelo Conselho das Árvores. Conforme a advogada e integrante do conselho, Raquel Prusch, a mobilização busca debater o manejo adequado das árvores e não interrompê-lo totalmente.

— Esse é o resultado de quando a sociedade civil se organiza e algumas autoridades, que são responsáveis pela tomada de decisão, acabam dando atenção maior ao tema. Estamos recebendo diariamente imagens e vídeos de podas feitas em diferentes regiões de Caxias do Sul. A população está atenta a esse problema — comenta.

Segundo ela, o Conselho das Árvores irá se reunir com o prefeito Adiló Didomenico na próxima quarta-feira (3). A ideia é aproveitar o momento para debater a situação.

O Conselho e demais entidades que assinaram o requerimento alegam que as intervenções teriam removido mais da metade da copa de árvores, acima do limite permitido pelo decreto municipal. Os cortes excessivos estariam gerando danos como redução da capacidade de fotossíntese, risco de morte das árvores, aquecimento urbano, perda de sombra e prejuízos à fauna.

O grupo também entende que estaria havendo descumprimento de dispositivos legais, como a Lei de Crimes Ambientais, normas da Política Nacional do Meio Ambiente, regras municipais de arborização e padrões técnicos da ABNT.

O que diz a prefeitura e RGE

Procurado, o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, responsável pelas podas, não se manifestou até o fechamento dessa matéria.

A RGE não retornou o contato até o fechamento da matéria, contudo na semana passada, procurada pela reportagem, a concessionária afirmou que "possui um Plano Anual de Manutenção Preventiva do seu Sistema de Redes de Distribuição" e que "tudo é feito conforme normas técnicas do setor, mediante autorização ambiental do órgão competente".



