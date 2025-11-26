Geral

Inquérito instaurado 
Ministério Público confirma investigação sobre podas em árvores feitas pela RGE e prefeitura de Caxias do Sul  

Órgão acolheu o pedido feito pelo Conselho das Árvores, Instituto Orbis, Apsiconor e UAB. Apuração das práticas deve ser finalizada apenas no ano que vem. MP também indicou que já havia recomendado à prefeitura, no ano passado, maior controle sobre as podas

Tamires Piccoli

