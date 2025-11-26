Menina que morreu ao ser atropelada por caminhão em Antônio Prado brincava na beira da estrada com a mãe

Bombeiros e Samu atenderam o acidente. Bombeiros voluntários de Antônio Prado / Divulgação

A menina de um ano e nove meses que morreu ao ser atropelada por um caminhão em Antônio Prado na noite de terça-feira (25) estava acompanhada da mãe no momento do acidente. Conforme o boletim da Brigada Militar, a mãe da criança, de 39 anos, relatou que brincava com a filha à beira da estrada quando a menina correu repentinamente para a pista.

O acidente aconteceu por volta de 20h na localidade de Capela 2 de Julho, no limite com Nova Roma do Sul. O motorista do veículo, de 39 anos, afirmou aos policiais que trafegava pela via e não teve tempo de evitar o impacto. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou zero para consumo de álcool.

O Samu foi acionado, mas a criança já estava morta. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias.