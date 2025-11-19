Médica que é referência em cuidados paliativos no país palestra em Caxias do Sul

Ana Cláudia Quintana Arantes esteve no município em julho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A médica Ana Cláudia Quintana Arantes, autora do best-seller A Morte é Um Dia que Vale a Pena Viver, volta a Caxias do Sul no fim deste mês. Ela palestrará no dia 29, às 9h, no UCS Teatro. O evento é aberto ao público e integra a programação do 24º Mês do Servidor.

Os ingressos podem ser retirados na Diretoria de RH do Centro administrativo (Rua Alfredo Chaves, 1333, 1º andar), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante à doação de um pacote de fraldas descartáveis.

Referência nacional em cuidados paliativos, Ana Claudia foi responsável pela implantação dessa terapia no Hospital Albert Einstein. Ela é médica geriatra pela USP, psicóloga e especialista em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium e pela Universidade de Oxford.