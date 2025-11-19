Geral

Médica que é referência em cuidados paliativos no país palestra em Caxias do Sul

Ana Cláudia Quintana Arantes é autora do livro A morte é um dia que vale a pena viver. O encontro será realizado no dia 29, às 9h, no UCS Teatro

