Maria e Abílio: conheça a história de dois moradores de Caxias que estão nos extremos em ranking de nomes do IBGE

O desenhista Abílio Manoel Silva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mais do que um conjunto de letras estampado em um documento, o nome de uma pessoa pode carregar homenagens, tradições familiares, memórias afetivas e ainda ajudar a contar a história de uma determinada localidade.

Um ranking divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta semana, despertou a curiosidade de muitas pessoas e até gerou memes nas redes sociais.

A lista revela os nomes e os sobrenomes mais populares no Brasil, a partir do Censo 2022. O sistema permite a consulta, revelando a concentração geográfica e a idade média de determinados nomes e sobrenomes.

Em Caxias do Sul, o desenhista Abílio Manoel Silva, 42 anos, pode se considerar uma exceção. É que, além dele, somente outras nove pessoas se chamam assim no maior município da Serra, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE.

— A minha mãe comentou que conheceu o nome em uma propaganda de um candidato a vereador, a caminho do hospital. Ela gostou muito, achou superdiferente e escolheu pra mim. Na época, ela ainda nem sabia se eu seria menino ou menina — conta o desenhista.

Para ele, o nome Abílio ajuda a se destacar no meio artístico, por ser mais "exclusivo" — o profissional mantém um ateliê em Caxias, onde dá aulas e faz trabalhos de caricaturas. Mas nem sempre foi assim:

— Eu sempre gostei do meu nome, mas teve uma fase de escola que tinha um pouquinho do bullying, sim. Falavam "Abílio Abelha", mas eu levava de boa — comenta, entre risos.

A escrita e a própria pronúncia do nome são desafio para alguns que cruzam o caminho do desenhista:

— Às vezes, acontece de me chamarem de Atílio ou escreverem Abilho, com "lh" — detalha.

As Marias e os Josés da família Silva

Maria Aparecida Silva, 38 anos, é manicure e empresária. Arquivo pessoal / Divulgação

A manicure e empresária Maria Aparecida Silva, 38 anos, carrega, ao mesmo tempo, o nome e o sobrenome mais populares em Caxias do Sul — e no país. O maior município da Serra é formado por 12.008 Marias e 43.562 pessoas que assinam como Silva. No Brasil, este nome se repete mais de 12,2 milhões de vezes, enquanto o sobrenome é encontrado em 34 milhões de registros.

Ter o nome o sobrenome mais comuns no país já seria um fato curioso por si só. Mas, na família da manicure, a identificação é levada muito a sério e tem apelo religioso:

— Somos em 11 irmãos, sendo seis mulheres e cinco homens. Todos os homens têm o nome composto com José. E todas as mulheres têm Maria no nome. Eu nasci no dia 12 de outubro e, como a minha mãe é muito devota de Nossa Senhora, ela colocou Maria Aparecida. Mas, se eu não tivesse nascido neste dia, com certeza eu seria Maria "alguma coisa" — diz.

Ter um nome popular também significa encontrar vários homônimos, especialmente em situações mais burocráticas, segundo ela.

— Já fui confundida, sim, porque tem muita Maria Aparecida Silva. É uma dificuldade, principalmente quando vou fazer algum documento. Em algumas situações, tinham que fazer a busca pelo nome dos meus pais — relembra.

Os nomes mais comuns em Caxias do Sul

Maria (2,59% — 12.008 pessoas) João (1,29% — 5.967 pessoas) Ana (1,15% — 5.352 pessoas) José (1,03% — 4.749 pessoas) Gabriel (0,75% — 3.490 pessoas) Lucas (0,73% — 3.400 pessoas) Pedro (0,72% —3.323 pessoas) Paulo (0,71% — 3.275 pessoas) Rafael (0,57% — 2.661 pessoas) Eduardo (0,57% — 2.660 pessoas)

Os sobrenomes mais comuns em Caxias do Sul