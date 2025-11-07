Geral

Levantamento
Notícia

Maria e Abílio: conheça a história de dois moradores de Caxias que estão nos extremos em ranking de nomes do IBGE

A identificação masculina aparece somente outras nove vezes no município, enquanto o nome feminino pode ser encontrado em mais de 12 mil registros

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS