Geral

Notícia

Marcha para Jesus percorre Centro de Caxias do Sul com trio elétrico e reúne fiéis para culto na Praça das Feiras

Mesmo com tempo nublado, concentração se iniciou por volta das 15h de sábado (8), na Praça Dante Alighieri. Grupo orou e relembrou vítimas de tornado no Paraná

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS