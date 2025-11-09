Marcha para Jesus percorre Centro de Caxias do Sul com trio elétrico e reúne fiéis para culto na Praça das Feiras

Pastores Arno Quevedo (E) e Paulo Lima durante a Marcha para Jesus, que percorreu, sábado, as ruas centrais de Caxias do Sul. Priscila Deitos,Unimidia TV / Divulgação

A 14ª edição da Marcha para Jesus reuniu três mil pessoas em Caxias do Sul, na tarde deste sábado (8), de acordo com o Conselho de Igrejas Evangélicas do município. O ato começou na Praça Dante Alighieri por volta de 15h, com a concentração dos fiéis, e seguiu até a Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, para um culto aberto.

Com o tempo nublado, o grupo orou antes de iniciar o trajeto. Na oração, o tornado que atingiu cidades do Paraná, ainda na sexta-feira (7), foi relembrado.

A concentração, que durou cerca de uma hora, teve ainda bênção e músicas de louvor. Após o ato, o grupo iniciou o trajeto, com alguns fiéis de guarda-chuva e outros com balões azuis. À frente, um grupo carregava a faixa da Marcha para Jesus, com o lema desta edição: "Jesus para Todos".

Os fiéis passaram pelas ruas Dr. Montaury, Os Dezoito do Forte e Feijó Júnior até acessar a Praça das Feiras. No local, um culto aberto foi realizado, sendo comandado pelo bispo Edmilson Muchon, da igreja Sara Nossa Terra e presidente do Conselho de Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul, e pelo pastor Fabiano Pansera, da Assembleia de Deus.