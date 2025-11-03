Mais de 40 veículos são autuados em operação contra perturbação do sossego em Caxias

Uma operação contra a perturbação do sossego nos bairros Sanvitto, Interlagos e Bela Vista, em Caxias do Sul, na noite deste domingo (2), autuou 45 veículos. Ao todo, 62 automóveis foram abordados no entorno de postos de combustíveis.
A blitz foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), das 17h às 21h20min. De acordo com a prefeitura, a ação é motivada por um "grande número de denúncias da comunidade".
Dois motoristas foram flagrados sem CNH e, outro, sob efeito de álcool.
Balanço da ação
- Veículos abordados: 62
- Veículos autuados: 45
- Total de autuações: 52
- Veículos recolhidos: 04
- Condutor sem CNH ( não habilitado ): 02
- Documentos recolhidos ( CRLV ) para vistoria: 04
- Condutor sob efeito de álcool: 01