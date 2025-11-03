Mais de 40 veículos são autuados em operação contra perturbação do sossego em Caxias

Blitz foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Uma operação contra a perturbação do sossego nos bairros Sanvitto, Interlagos e Bela Vista, em Caxias do Sul, na noite deste domingo (2), autuou 45 veículos. Ao todo, 62 automóveis foram abordados no entorno de postos de combustíveis.

A blitz foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), das 17h às 21h20min. De acordo com a prefeitura, a ação é motivada por um "grande número de denúncias da comunidade".

Dois motoristas foram flagrados sem CNH e, outro, sob efeito de álcool.

Balanço da ação