Mais de 19 toneladas de alimentos foram distribuídas em novembro pelo Troca Solidária, em Caxias do Sul 

Neste sábado (22), em Caxias, ocorrerá a terceira edição de novembro do Troca Solidária. Na semana passada, o programa distribuiu 6,2 toneladas de alimentos para 815 famílias que compareceram aos pontos de troca e entregaram 24,7 toneladas de resíduos seletivos.
Neste mês, o acumulado de material que deixou de ser descartado ultrapassa 75 toneladas, sendo assim, foram beneficiadas 2.417 famílias, que receberam quase 19 toneladas de alimentos produzidos por agricultores locais.
O projeto Troca Solidária ocorre sempre aos sábados de forma itinerante, contemplando todas as regiões da cidade. A cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15 quilos por família.
A atividade é executada pela Codeca em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS).
Confira os bairros e loteamentos que serão contemplados com o projeto neste sábado (22):
- 8h às 9h – Tijuca: Rua Antônio Hofman, esquina com Rua Antônio Rossato
- 8h às 9h – Serrano: Rua Olinda Blauth
- 10h às 11h – Vale da Esperança/Reolon: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário)
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz
- 14h às 15h – Villa-Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário)
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário)