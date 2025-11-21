Mais de 19 toneladas de alimentos foram distribuídas em novembro pelo Troca Solidária, em Caxias do Sul 

Na semana passada, o programa distribuiu 6,2 toneladas de alimentos para 815 famílias. Fabiano Provin / Codeca/ Divulgação

Neste sábado (22), em Caxias, ocorrerá a terceira edição de novembro do Troca Solidária. Na semana passada, o programa distribuiu 6,2 toneladas de alimentos para 815 famílias que compareceram aos pontos de troca e entregaram 24,7 toneladas de resíduos seletivos.

Neste mês, o acumulado de material que deixou de ser descartado ultrapassa 75 toneladas, sendo assim, foram beneficiadas 2.417 famílias, que receberam quase 19 toneladas de alimentos produzidos por agricultores locais.

O projeto Troca Solidária ocorre sempre aos sábados de forma itinerante, contemplando todas as regiões da cidade. A cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, o participante recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15 quilos por família.

A atividade é executada pela Codeca em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e a Fundação de Assistência Social (FAS).

Confira os bairros e loteamentos que serão contemplados com o projeto neste sábado (22):