Linhas do transporte coletivo de Caxias do Sul irão receber 13 novos ônibus

Dois dos novos ônibus operam com câmbio automático. Yuri Oliveira / Divulgação

A frota do transporte coletivo de Caxias do Sul ganhou 13 novos ônibus, que irão reforçar as linhas a partir das próximas semanas (veja lista abaixo). O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (27) pelo sistema Caxias Urbano.

Os veículos Marcopolo Torino, adquiridos pela concessionária Visate, possuem chassi Volkswagen 17230 EURO VI, com potencial para redução das emissões de poluentes. São equipados com catraca em aço inox, tomadas USB, vigia traseiro em fibra, alças de apoio ergonômicas e poltrona do motorista com regulagem pneumática. Dois dos ônibus operam com câmbio automático.

O investimento ocorre por meio do programa federal Refrota (Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano), que integra o Novo PAC. A modalidade oferece financiamento com juros reduzidos para modernização do transporte público das cidades.

Linhas beneficiadas

AL17 Bela Vista

AL42 Planalto/São Victor

AL55 Cidade Industrial

AL66 Vitória

L27 Vila Ipê

L33 Castelo

L34 Belo Horizonte

L53 Centenário/Parque Oásis

L67 São Caetano

L70 Planalto Rio Branco

L77 Glória/Caravaggio

L85 Nossa Senhora das Graças

L100 Pioneiro/Pôr do Sol

LC20 Fátima