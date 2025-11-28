Geral

Ampliação
Notícia

Linhas do transporte coletivo de Caxias do Sul irão receber 13 novos ônibus

Veículos Marcopolo Torino têm potencial para redução das emissões de poluentes e foram adquiridos pela concessionária responsável pelo serviço com financiamento do Novo PAC

Pioneiro

