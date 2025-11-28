Linhas do transporte coletivo de Caxias do Sul irão receber 13 novos ônibus

A frota do transporte coletivo de Caxias do Sul ganhou 13 novos ônibus, que irão reforçar as linhas a partir das próximas semanas (veja lista abaixo). O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (27) pelo sistema Caxias Urbano.
Os veículos Marcopolo Torino, adquiridos pela concessionária Visate, possuem chassi Volkswagen 17230 EURO VI, com potencial para redução das emissões de poluentes. São equipados com catraca em aço inox, tomadas USB, vigia traseiro em fibra, alças de apoio ergonômicas e poltrona do motorista com regulagem pneumática. Dois dos ônibus operam com câmbio automático.
O investimento ocorre por meio do programa federal Refrota (Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano), que integra o Novo PAC. A modalidade oferece financiamento com juros reduzidos para modernização do transporte público das cidades.
Linhas beneficiadas
- AL17 Bela Vista
- AL42 Planalto/São Victor
- AL55 Cidade Industrial
- AL66 Vitória
- L27 Vila Ipê
- L33 Castelo
- L34 Belo Horizonte
- L53 Centenário/Parque Oásis
- L67 São Caetano
- L70 Planalto Rio Branco
- L77 Glória/Caravaggio
- L85 Nossa Senhora das Graças
- L100 Pioneiro/Pôr do Sol
- LC20 Fátima