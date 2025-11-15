Geral

Grupos minoritários
Notícia

Lançado pela UCS, Observatório em Direitos Humanos pretende levantar dados sobre a vulnerabilidade social em Caxias

Atuação começa com pesquisas voltadas a crianças e adolescentes nos bairros da Zona Oeste da cidade; conclusão está prevista para setembro do ano que vem e será apresentada em um seminário

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS