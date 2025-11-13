Laboratório e Saúde Ocupacional passam a funcionar junto ao Pronto-Atendimento da Unimed em Farroupilha

O local também abriga estacionamento no local para todos os serviços disponíveis. Alesi Ditadi / Divulgação

Em Farroupilha, a partir desta sexta-feira (14), os serviços de Saúde Ocupacional e Laboratório Unimed Serra Gaúcha passam a ocorrer junto ao Pronto-Atendimento Unimed (Rodovia dos Romeiros, 2000).

O novo Laboratório Unimed contará com oito salas de coleta, sendo duas exclusivamente pediátricas, espaço kids e sala de espera separada para exames mais longos. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h (sem fechar ao meio-dia), e aos sábados, das 7h às 12h.

Já o serviço de Saúde Ocupacional ganha um novo ambiente, com mais horários ampliados. Das consultas médicas à realização de eletrocardiogramas, exames de imagem e laboratoriais, além de audiometria, espirometria e acuidade visual, todos os atendimentos passam a ser realizados no mesmo espaço.

No mesmo endereço, também há um núcleo exclusivo de atendimento a beneficiários do plano Unifácil e o Espaço Semente, que oferece intervenção comportamental ABA e terapias multidisciplinares a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O local também abriga estacionamento no local para todos os serviços disponíveis.