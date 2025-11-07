Geral

Clima
Notícia

La Niña esfria primavera na Serra e geada em pontos mais altos não está descartada até o final do mês

No amanhecer de quinta-feira, temperatura em Caxias do Sul chegou a 8,2°C na estação meteorológica instalada no Aeroporto Hugo Cantergiani 

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS