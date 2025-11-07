La Niña esfria primavera na Serra e geada em pontos mais altos não está descartada até o final do mês

Bastou uma semana no mês, para tornar novembro mais frio na Serra do que todo o mesmo mês do ano passado. De acordo com a Climatempo, Caxias do Sul, por exemplo, registrou, em 2024, temperatura abaixo dos 10°C apenas uma vez no penúltimo mês do ano.
Já em 2025 e influenciada pelo fenômeno La Niña, observado no oceano Pacífico, a primavera em novembro na Serra tem sido fria, principalmente nos últimos dois dias.
Na quinta-feira (06) pela manhã, Vacaria registrou 6,9°C e Cambará do Sul 7°C de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A mínima, em Canela, foi de de 9,8°C e, em Caxias, segundo a estação meteorológica instalada no Aeroporto Hugo Cantergiani, foiram registrados 8,2°C às 5h.
Para o restante do mês espera-se grandes oscilações de temperatura, como a registrada entre quarta e quinta-feira quando a mínima passou de 18,8°C para 9°. A Climatempo, inclusive, não descarta a possibilidade de geada tardia em áreas mais elevadas da Serra.
Quando o ciclone que ainda atua sobre o Estado perder força e se distanciar para o oceano, a tendência é que novembro siga com menos chuva que o esperado para o mês. Quando na máxima, a temperatura média prevista para o mês em Caxias é de 24°C enquanto a mínima deve ficar na média dos 14°C.