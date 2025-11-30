Jovem que morreu em acidente na RS-453 é sepultada em Farroupilha

Amanda Jenifer Krichak Dal Pizzol, 26 anos, foi sepultada no fim da manhã deste domingo (30). Ela morreu em um acidente na noite de sexta-feira (28), na RS-453, em Farroupilha.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a colisão envolveu uma Pajero e um caminhão, no km 116, pouco antes da meia-noite. Amanda era condutora da Pajero e chegou a ser socorrida ao Hospital São Carlos, onde morreu.

Uma mulher, passageira do mesmo veículo, e o motorista do caminhão ficaram feridos na ocorrência.