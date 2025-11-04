IPTU em Bento Gonçalves não terá mais carnê impresso enviado pelos Correios; guias estarão disponíveis apenas de forma online

As guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) não serão mais impressas e encaminhadas pelos Correios no município de Bento Gonçalves. A partir de 2026, os carnês estarão disponíveis somente no formato digital.

Segundo a prefeitura, a medida tem o objetivo de preservar o meio ambiente e modernizar o sistema de cobrança. O acesso deve ser feito por este link. É possível consultar com o CPF/CNPJ ou código do imóvel.

Leia Mais De que família tu és? Ranking do IBGE aponta os sobrenomes mais comuns na Serra

As guias também podem ser emitidas por meio do App Oxy Cidadão, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Após baixar e abrir o aplicativo, é necessário realizar o login. Depois, haverá o direcionamento para uma tela de serviços, na qual deverá selecionar a opção “Pagar”, onde estarão listados os respectivos valores.

Pagamento

A cota única do IPTU de Bento Gonçalves vencerá em 16 de março de 2026.

Para quem optar pelo parcelamento (oito vezes), o primeiro vencimento será em 15 de maio do ano que vem.