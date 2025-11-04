IPTU em Bento Gonçalves não terá mais carnê impresso enviado pelos Correios; guias estarão disponíveis apenas de forma online

As guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) não serão mais impressas e encaminhadas pelos Correios no município de Bento Gonçalves. A partir de 2026, os carnês estarão disponíveis somente no formato digital.
Segundo a prefeitura, a medida tem o objetivo de preservar o meio ambiente e modernizar o sistema de cobrança. O acesso deve ser feito por este link. É possível consultar com o CPF/CNPJ ou código do imóvel.
As guias também podem ser emitidas por meio do App Oxy Cidadão, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Após baixar e abrir o aplicativo, é necessário realizar o login. Depois, haverá o direcionamento para uma tela de serviços, na qual deverá selecionar a opção “Pagar”, onde estarão listados os respectivos valores.
Pagamento
- A cota única do IPTU de Bento Gonçalves vencerá em 16 de março de 2026.
- Para quem optar pelo parcelamento (oito vezes), o primeiro vencimento será em 15 de maio do ano que vem.