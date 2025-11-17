Inscrições abertas para eleger corte da 22ª Festa Nacional do Vinho, em Bento Gonçalves

Na foto, a atual corte, composta pela Imperatriz do Vinho, Laura Strozak (C), e as Damas de Honra: Yasmin Barbacovi (D) e Graziele Miszevski (E). Cesar Silvestro / Divulgação

Estão abertas as inscrições para as interessadas em participar da corte da 22ª Festa Nacional do Vinho, na edição especial de 60 anos, celebrado em 2027.

Para se inscrever é necessário que as candidatas tenham idade mínima de 21 anos e idade máxima de 35; serem residentes de Bento Gonçalves há pelo menos quatro anos; e ter ensino médio completo. Outro requisito é representar até duas organizações legalmente constituídas no município, como empresas, entidades, associações clubes sociais, esportivos, culturais, recreativos ou de serviços, assim como centros culturais e acadêmicos.

A escolha do trio de soberanas, formado pela imperatriz do vinho e pelas damas de honra, ocorrerá durante a 21ª Fenavinho, no dia 8 de junho de 2026. Os jurados vão definir a corte dos 60 anos da Fenavinho, após o desfile das candidatas. Elas serão avaliadas pela simpatia e cordialidade, pela beleza, pela desenvoltura e pela tranquilidade e naturalidade.

No dia anterior ao desfile, as meninas vão participar da entrevista, que engloba a apresentação pessoal, comunicação e expressão, e o conhecimento geral. Além disso, o voto popular será outro componente para somar à nota das candidatas. Uma enquete no Google Forms será disponibilizada para as pessoas votarem em suas candidatas preferidas.

Após terem suas candidaturas homologadas, elas participarão de toda programação pré-concurso, o que inclui visitas a roteiros turísticos, lições de etiqueta e aulas sobre a história do município e da Fenavinho.