Incêndio destrói residência de madeira em Caxias do Sul

Um incêndio no início da manhã desta quarta-feira (12) destruiu uma casa de madeira na Rua Higinio Onzi, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h50min.
De acordo com o sargento Anderson de Lima do Corpo de Bombeiros, ninguém morava na residência, que inclusive tinha uma placa de venda no portão. Segundo ele, dois caminhões atuaram na ocorrência, um do bairro Cruzeiro e outro da sede, no Centro.
As chamas foram contidas antes das 7h, momento em que as equipes iniciaram o rescaldo para diminuir a fumaça. Foram necessários cerca de 8 mil litros de água.
Ninguém se feriu.