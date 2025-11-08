Geral

Euzébio Beltrão de Queiroz
Notícia

Homem morre em incêndio que destruiu reciclagem em Caxias do Sul

Vítima trabalhava no local e dormia em uma área de alojamento com mais dois trabalhadores, que conseguiram sair antes do fogo se alastrar

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS