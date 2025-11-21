Incêndio destrói galpão próximo a casa no interior de Fagundes Varela 

Um incêndio registrado na localidade de Capela São Marcos, interior de Fagundes Varela, destruiu um galpão situado perto de uma residência. O caso aconteceu na noite da quinta-feira (20), por volta das 21h20min.

Leia Mais Entidades pedem que Ministério Público investigue podas de árvores em Caxias do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis foi acionado para combater as chamas. A ação durou cerca de uma hora, contudo o espaço que possuía cerca de 90m² foi totalmente danificado.

Conforme os bombeiros, o galpão era utilizado como espaço de confecção de pães, com um forno a lenha e estoque de madeira. As causas das chamas são desconhecidas. Não houve feridos.







