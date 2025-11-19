Incêndio atinge galpão na divisa entre Gramado e Três Coroas

Um incêndio atingiu um galpão na Estrada Linha Moreira, na divisa entre Gramado e Três Coroas, nas proximidades do Instituto Santíssima Trindade, na madrugada desta quarta-feira (19). Conforme o Corpo de Bombeiros de Gramado, o chamado foi recebido por volta das 4h30min.

Dois caminhões foram enviados ao local. Os Bombeiros Voluntários de Três Coroas também prestaram apoio à ocorrência. O galpão abrigava madeiras e outros materiais, que acabaram consumidos pelas chamas.

Não houve vítimas. Até o momento, os bombeiros não têm confirmação sobre a extensão dos estragos ou o tamanho exato da estrutura, já que as guarnições permanecem em atendimento.