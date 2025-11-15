Identificadas as vítimas do acidente entre carro e moto na RS-020, em São Francisco de Paula

Motorista do carro foi uma das vítimas. Andrei Andrade / Arquivo pessoal

Foram identificadas as três pessoas que morreram no acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite de sexta-feira (14), na RS-020, em São Francisco de Paula, na Serra. As informações foram confirmadas neste sábado (15), conforme o G1.

Leia Mais Três pessoas morrem em acidente envolvendo carro e moto na RS-020 em São Francisco de Paula

As vítimas são:

Evandro Onei Jouer , 47 anos, motorista do Fiat Bravo com placas de Novo Hamburgo;

, 47 anos, motorista do Fiat Bravo com placas de Novo Hamburgo; Vinícius Freitas Rodrigues , 26 anos, condutor da motocicleta, natural de Santa Catarina;

, 26 anos, condutor da motocicleta, natural de Santa Catarina; Débora Perdona Rodrigues, 27 anos, passageira da moto, também natural de Santa Catarina.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os três morreram no local. Outros dois ocupantes do carro – uma mulher de 42 anos e um menino de 10 anos – foram socorridos e encaminhados ao Hospital de São Francisco de Paula.

O acidente ocorreu por volta das 20h20min, no km 114 da rodovia, próximo ao entroncamento com a RS-453. Conforme o relato da passageira do automóvel aos policiais, o carro tentava realizar uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão frontal com a moto, que seguia no sentido contrário.