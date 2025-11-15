Identificadas as vítimas do acidente entre carro e moto na RS-020, em São Francisco de Paula

Foram identificadas as três pessoas que morreram no acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite de sexta-feira (14), na RS-020, em São Francisco de Paula, na Serra. As informações foram confirmadas neste sábado (15), conforme o G1.
As vítimas são:
- Evandro Onei Jouer, 47 anos, motorista do Fiat Bravo com placas de Novo Hamburgo;
- Vinícius Freitas Rodrigues, 26 anos, condutor da motocicleta, natural de Santa Catarina;
- Débora Perdona Rodrigues, 27 anos, passageira da moto, também natural de Santa Catarina.
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os três morreram no local. Outros dois ocupantes do carro – uma mulher de 42 anos e um menino de 10 anos – foram socorridos e encaminhados ao Hospital de São Francisco de Paula.
O acidente ocorreu por volta das 20h20min, no km 114 da rodovia, próximo ao entroncamento com a RS-453. Conforme o relato da passageira do automóvel aos policiais, o carro tentava realizar uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão frontal com a moto, que seguia no sentido contrário.
A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada até a madrugada de sábado para atendimento da ocorrência, perícia e remoção dos veículos. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas.