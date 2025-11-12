Hospital São Carlos inaugura novo ambulatório de oftalmologia em Farroupilha

Entre os 62 novos ambulatórios anunciados pelo Estado, o de Farroupilha foi o primeiro a entrar em operação. Guilherme Fadanelli / Nort Estratégias em Comunicação

O Hospital Beneficente São Carlos, de Farroupilha, inaugurou nesta terça-feira (11) o novo ambulatório de oftalmologia, que passa a atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares. O espaço, que terá investimento anual de cerca de R$ 1 milhão, tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento em consultas e procedimentos oftalmológicos, incluindo os de média e alta complexidade.

O novo ambulatório foi viabilizado por meio do Programa Assistir, iniciativa do governo do Estado voltada à regionalização e ampliação dos serviços do SUS. A habilitação do ambulatório de oftalmologia do São Carlos foi concedida no fim de outubro e, entre os 62 novos ambulatórios anunciados pelo Estado, o de Farroupilha foi o primeiro a entrar em operação.

Localizado junto ao Centro de Especialidades do Hospital São Carlos, com acesso pela Rua Independência, o novo espaço permitirá ampliar a oferta de consultas e procedimentos, incluindo cirurgias de catarata, injeções intravítreas e atendimentos de rotina, como exames de acuidade visual e correção de grau.

Novo ambulatório de oftalmologia do Hospital São Carlos, em Farroupilha. HBSC / Divulgação

Atualmente, Farroupilha é referência em oftalmologia também para os municípios de Nova Roma do Sul, Alto Feliz, Feliz, São Vendelino, Bom Princípio e Vale Real.

Sete hospitais da Serra contemplados

O governo do Estado anunciou no dia 29 de outubro a criação de 61 novos ambulatórios em hospitais gaúchos. Sete deles, nas áreas da oftalmologia, dermatologia, coloproctologia, urologia, litropsia e pneumatologia, serão instalados em instituições da Serra:

Oftalmologia

Antônio Prado – Sociedade Hospitalar São José

– Sociedade Hospitalar São José Farroupilha – Hospital Beneficente São Carlos (inaugurado)

– Hospital Beneficente São Carlos (inaugurado) Nova Petrópolis – Hospital Nova Petrópolis

Dermatologia

Gramado – Hospital Arcanjo São Miguel

Coloproctologia

Guaporé – Hospital de Guaporé

Urologia/Litotripsia

Garibaldi – Hospital Beneficente São Pedro

Pneumatologia

Paraí – Hospital Nossa Senhora Aparecida