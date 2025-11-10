Hospital Geral, em Caxias do Sul, realiza simulado de incêndio nesta terça-feira

O Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, realiza, nesta terça-feira (11), durante o turno da manhã, um simulado de incêndio e evacuação de ambientes. A previsão de início é às 8h, com duração de 2h. A ação anual, em preparo e prevenção a acidentes e com foco na preservação de vidas, é organizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) do HG e ocorre em parceria com o Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e a Fiscalização de Trânsito.