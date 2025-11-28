Geral

Em investigação 
Notícia

Homem suspeito de estuprar criança é preso no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul 

Os crimes teriam acontecido em Canoas, entre os anos de 2013 e 2018. Os casos vieram à tona neste ano, após a criança participar de uma palestra na escola sobre crimes sexuais 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS