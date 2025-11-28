Homem suspeito de estuprar criança é preso no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul 

Um homem de 64 anos, suspeito de estuprar uma criança em Canoas, foi preso preventivamente em Caxias do Sul, quinta-feira (27). Ele foi localizado e preso no bairro Cinquentenário, onde estava depois de deixar a Região Metropolitana após cometer os crimes.

Conforme o delegado Maurício Barison, responsável pela Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas, o homem é avô materno da criança. O suspeito já possuía histórico de estupro de vulnerável, registrado em 2018.

Os estupros teriam acontecido no período de 2013 a 2018, quando a vítima tinha de seis a 11 anos. A polícia apurou que os crimes aconteciam na casa do suspeito, quando a criança o visitava.

O caso veio à tona neste ano, quando a vítima participou da palestra do Programa Libertar, na escola em que estuda. Após a fala dos policias, ela relatou os abusos que sofreu, dando início às investigações.