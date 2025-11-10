Homem morto em incêndio no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias, será identificado por exame de DNA

iIncêndio foi no sábado de manhã. Porthus Junior / Agencia RBS

O homem que morreu em um incêndio no último sábado (8), no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul, será identificado por meio de exame de DNA. Conforme o coordenador do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Caxias, Airton Carlos Kraemer, isso será necessário em virtude do elevado estado de carbonização do corpo. Segundo ele, o processo pode levar de 30 a 90 dias.

Kraemer afirma que não há qualquer suspeita de quem possa ser a vítima. Informalmente, moradores da região disseram que o primeiro nome seria Gabriel. Segundo o coordenador do IPG, pessoas que tiverem parentes nessa condição, que possam ser um possível familiar, preferencialmente de primeiro grau, ascendente ou descendente, pode comparecer ao Posto Médico Legal de Caxias do Sul para fazer a coleta de material. O endereço é Rua Ernesto Graziotin, bairro Petrópolis, aos fundos do Bloco S da UCS.

Leia Mais Defesa Civil confirma morte de jovem de Jaquirana em decorrência do ciclone extratropical no RS

— Esse material que vai ser coletado dessa vítima será confrontado ao banco de dados de pessoas desaparecidas. É a nossa ferramenta para resolver esse tipo de situação. Caso não tenha nenhum familiar e a busca nos bancos de dados der negativa, ele é inumado (sepultado) como não identificado.

De acordo com o Corpo dos Bombeiros, o homem trabalhava em uma reciclagem na Rua Cristóforo Randon e dormia em uma área de alojamento com mais dois trabalhadores, que conseguiram sair antes do fogo se alastrar. Os bombeiros conseguiram retirar o homem dos escombros, mas ele já estava morto.

— Eles tinham esse alojamento, uma casinha de dois pisos ali, a princípio, e a reciclagem logo abaixo. Eles dormiam ali, pernoitavam. Os outros dois moradores que estavam juntos, eles estavam dormindo no momento, acordaram com a fumaça e conseguiram sair. E entretanto essa vítima não conseguiu sair do local — detalhou o sargento Everaldo Oliveira.