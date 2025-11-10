Geral

Em investigação
Notícia

Homem morto em incêndio no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias, será identificado por exame de DNA

Caso aconteceu no sábado em uma reciclagem às margens da Rua Cristóforo Randon. Ele estava em um alojamento com mais dois trabalhadores, que conseguiram sair antes do fogo se alastrar 

Marcos Cardoso

