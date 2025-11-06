Homem morre atropelado na RS-453, em Caxias do Sul

Um homem, identificado como Ricardo Wingert, de 54 anos, morreu após ser atropelado na RS-453, em Caxias do Sul. O acidente foi registrado por volta das 22h35min de quarta-feira (5), no km 4 da rodovia estadual, nas proximidades do Viaduto Campo dos Bugres.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o homem foi atropelado por um veículo Fiat Fiorino, que seguia no sentido Farroupilha-Caxias do Sul. O condutor realizou o texto do etilômetro, que teve resultado negativo.