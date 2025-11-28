Homem fica ferido após colisão entre carro e caminhão em Farroupilha

Um homem ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo o Ford Focus que conduzia e um caminhão Iveco na RS-122, em Farroupilha. O acidente aconteceu no km 58, por volta das 20h40min desta quinta-feira (27).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Focus seguia no sentido Caxias do Sul a Farroupilha quando tentou acessar um via em direção ao Centro de Farroupilha, momento em que houve a colisão com o caminhão.

Ainda conforme o CRBM, o condutor do Focus teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Carlos. Já o caminhoneiro não teve ferimentos.