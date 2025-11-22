Geral

No bairro Santa Catarina
Notícia

Homem é flagrado furtando fios e cabos, foge da Guarda Municipal e acaba preso após colidir contra viatura, em Caxias do Sul

Ação foi identificada pelo Centro Integrado de Operações. Depois da colisão, ele tentou fugir a pé, mas foi detido pelos agentes 

