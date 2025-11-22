Homem é flagrado furtando fios e cabos, foge da Guarda Municipal e acaba preso após colidir contra viatura, em Caxias do Sul

Um homem, não identificado, foi preso pela Guarda Municipal de Caxias do Sul no bairro Santa Catarina após cometer uma série de delitos. O caso aconteceu na sexta-feira (21). Os agentes receberam informações do Centro Integrado de Operações (Ciop) sobre o fato de que o homem estaria furtando fios e cabos na área central. O local exato não foi informado.
Ao ser abordado, ele alegou aos agentes que trabalhava em uma empresa de comunicação. Contudo, não apresentou documentos que comprovassem a versão. Diante disso, ele fugiu do local.
Minutos depois, ele retornou para buscar um veículo que havia deixado. A partir disso, passou a ser monitorado. As equipes motorizadas da Guarda Municipal foram ao encontro do homem para fazer a abordagem. No entanto, ele deixou o local em alta velocidade, transitando pela contramão.
A perseguição terminou no bairro Santa Catarina, onde o homem perdeu o controle do carro e colidiu contra uma viatura da Guarda Municipal e outros veículos estacionados. Após o impacto, ele tentou fugir novamente a pé, mas foi detido pelos agentes.
Depois de ser levado para atendimento médico, o homem foi preso em flagrante. O veículo usado na fuga e uma moto, que ele usou para retornar ao local onde estava furtando os cabos, foram recolhidos.