Homem é flagrado com égua furtada e acaba preso em São Marcos 

Um homem de 20 anos, cuja identidade não foi informada, foi preso pela Brigada Militar na tarde da quarta-feira (19), em São Marcos. Ele foi flagrado pelos policiais com uma égua que havia sido furtada.
O caso aconteceu na área central da cidade. Os policiais foram acionados pelos bombeiros, que informaram que o homem estava montado em um animal furtado.
O local em que a abordagem aconteceu não foi informado. Contudo, o tutor da égua foi até onde o animal estava e o identificou. Diante da situação e do histórico criminal do homem, que possui antecedentes por roubo, furto e outros crimes, foi dada voz de prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.