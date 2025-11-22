Homem de 36 anos morre após se afogar em açude, no interior de Vacaria 

Um homem de 36 anos, ainda não identificado, morreu na sexta-feira (21), após se afogar em um açude, no interior de Vacaria. O Corpo de Bombeiros Militar da cidade foi acionado por volta das 18h15min para atender o caso, que aconteceu em um pomar na estrada da Macena.
Segundo informações, a vítima estava pescando quando entrou na água para nadar. Um familiar que estava junto notou quando o homem submergiu. Ele tentou auxiliar a vítima a sair do açude e não conseguiu. Com isso, acionou o resgate.
Os bombeiros conseguiram resgatar o homem após sete minutos de buscas, no entanto, ele ficou submerso por cerca de 50 minutos. Ele foi resgatado em parada cardiorrespiratória. A guarnição realizou manobras de reanimação até chegar no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Porém, o homem não resistiu e morreu. Ainda não há informações da despedida dele.