Hemocs de Caxias do Sul realizará uma programação alusiva ao Dia Nacional do Doador de Sangue

Celebrando o Dia Nacional do Doador de Sangue, no dia 25 de novembro, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promoverá uma programação especial a partir de sexta-feira (21) até a próxima quarta-feira (26).
A ação tem o intuito de homenagear os doadores e reforçar a importância e os benefícios da doação regular de sangue. As atividades alusivas à data contam com ações de coletas, apresentações musicais no Hemocentro, brindes, capacitação com agências transfusionais, entre outras.
Especialmente na segunda (24) e na terça-feira (25), quem fizer uma doação no Hemocs receberá um vale para trocar por um café expresso pequeno com um pão de queijo ou por um picolé da linha de gelatos da Doce Docê Café.
Ainda na terça-feira (25), haverá uma solenidade no Hemocs, com o objetivo de homenagear os doadores. A ação também marcará a entrega do mascote do Hemocs, confeccionado e doado pelo Centro de Capacitação e Comércio (CCC), da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico — o CCC está passando por uma mudança de nomenclatura, e passa a ser chamado de Centro de Compras da Rua.
Sobre a doação de sangue
Para doar, o voluntário pode comparecer diretamente no Hemocentro Regional de Caxias do Sul ou agendar um horário pelo WhatsApp (54) 98418-8487 ou pelo telefone (54) 3290-4580. O Hemocs fica na Rua Ernesto Alves, 2.260, ao lado da UPA Central.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (21)
- 9h — Apresentação Banda Vanguarda Guarda Municipal de Caxias do Sul, com lanches e entregas de mudas de flores aos doadores (no Hemocs)
Sábado (22)
- Manhã — Coleta de sangue. Terá lanche, entrega, de mudas de flores aos doadores
Segunda-feira (24)
Capacitação com Agências Transfusionais
- 13h30min — Abertura (Roque Domingos Lorandi)
- 14h — Preenchimento e retorno das AIHs (Aline Borges e Douglas Tedesco)
- 14h40min — Orientações laboratoriais (equipe Hemocs)
- 15h30min — Capacitação de doadores, roda de conversa e dinâmicas (Roberta Girardello e Clarice da Rosa)
- 16h30min — Encerramento com coffee break
Terça-feira (25)
- 10h — Apresentação com a cantora Luiza Cavalheiro
Quarta-feira (26)
- Manhã e tarde — Coleta externa de sangue em Antônio Prado