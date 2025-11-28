Granizo causa prejuízo estimado em 70% à produção rural de Vale Real

O município de Vale Real, na Serra, foi atingido por um temporal com vento e granizo na madrugada desta sexta-feira (28). A tempestade se iniciou por volta das 3h30min e causou estragos especialmente nas proximidades do limite com Caxias do Sul. A Defesa Civil estima um prejuízo de cerca de 70% na produção agrícola do município de 6 mil habitantes.

Na localidade de Forqueta Baixa, a produtora rural Cleusa Maria Onzi, 55 anos, teve a produção de uva de mesa e caqui atingidos. Cerca de três hectares da propriedade foram danificados durante a tempestade.

— Começou com um pouco de chuva de granizo, depois foi muita chuva, vento. Voltou o granizo com a chuva. Estava tão contente, ia ser uma super safra de uva, de qualidade ótima. E agora, para o mercado, não vai ter mais. A gente tem produção de caqui, também foi afetada — lamentou Cleusa.

O município realizou junto da Emater o levantamento dos estragos causados pela tempestade nas localidades mais atingidas: Forqueta Baixa e Morro Gaúcho. Na área urbana, não foram registrados danos, conforme a prefeitura.

— Estamos trabalhando neste momento junto à Emater e assistência social para auxiliar nosso produtor, que depende da produção para o sustento — disse o coordenador da Defesa Civil de Vale Real, Fernando Schwartz.

Conforme o coordenador, o município pretende decretar situação de emergência após realizar a análise dos danos. Cerca de 50 produtores tiveram suas propriedades atingidas.