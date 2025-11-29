Granizo causa prejuízo de R$ 6,5 milhões em produções agrícolas de Caxias do Sul

Dano direto nos frutos, como o caqui, inviabiliza a comercialização. Secretaria Municipal da Agricultura,Pecuária e Abastecimento / Divulgação

Um laudo técnico da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e da Emater, divulgado neste sábado (29), revelou que a queda de granizo em Caxias do Sul resultou em um prejuízo estimado de R$ 6,5 milhões. O evento climático atingiu, na madrugada de sexta-feira (28), cerca de 100 propriedades rurais de três regiões distintas.

Em São Valentim da 2ª Légua (comunidade de Forqueta Baixa), a cultura da uva sofreu perda média de 50% em 40 hectares — em algumas propriedades, as baixas passam de 80%. Segundo o levantamento, houve incidência de granizo de médio a grande calibre, o que implicou em estragos a folhas, cachos e brotações e comprometeu a produção e o potencial de parreirais. O prejuízo declarado está na ordem de R$ 840 mil.

Em lavouras de São Luiz e São Pedro da 3ª Légua, as pedras de gelo caíram em menor intensidade, mas com força suficiente para causar lesões leves a moderadas em cachos e na folhagem. Com perda de em torno de 10% da safra da uva, os danos são estimados em R$ 420 mil em uma área de 100 hectares.

Prejuízo de cerca de R$ 5 milhões na semana

Além de sexta, na última segunda-feira (24) foi registrado granizo em São Braz e Carapiaí, no distrito de Fazenda Souza. O balanço é de R$ 4,8 milhões em perdas, com estragos nas plantações de ameixa (90%), caqui (40%), pêssego (70%) e maçã (30%), dentro de uma área total de 80 hectares. As pedras abateram diretamente os pomares, provocando queda de frutas, ruptura da casca e danos irreversíveis aos frutos remanescentes.

O estudo da Smapa e Emater também indica impactos, na ordem de R$ 443 mil, em cultivos de olerícolas (produção de hortaliças), milho e pera.

A estimativa das perdas levou em consideração a média das lavouras atingidas. De acordo com o documento, o fenômeno aconteceu em fase crítica de desenvolvimento das culturas, especialmente da uva, que está em período de formação de cachos e enchimento de grãos.