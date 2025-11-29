Geral

Interior do município
Notícia

Granizo causa prejuízo de R$ 6,5 milhões em produções agrícolas de Caxias do Sul

Laudo da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Emater detalha perdas em uva, ameixa, caqui, pêssego e maçã. Cerca de 100 propriedades rurais foram atingidas

Luca Roth

