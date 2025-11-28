Geral

Fique atento, motorista!
Notícia

Grande Espetáculo de Natal provoca bloqueios no centro de Caxias do Sul neste fim de semana

Apresentações organizadas pelas Lojas Magnabosco ocorrem sábado e domingo, mas os bloqueios já se iniciam às 16h desta sexta-feira

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS