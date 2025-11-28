Grande Espetáculo de Natal provoca bloqueios no centro de Caxias do Sul neste fim de semana

Com duas apresentações neste fim de semana, o Grande Espetáculo de Natal, organizado pela Casa Magnabosco, vai causar alterações no trânsito de Caxias do Sul. Os bloqueios ocorrem entre esta sexta-feira (28) e o domingo (30), principalmente na Rua Sinimbu.

Nesta sexta, será realizado o ensaio geral do espetáculo. Com o isso, a Sinimbu terá bloqueio desde o cruzamento com a Rua Visconde de Pelotas a partir das 16h.

Nos dias de apresentação, sábado e domingo, todas as vagas de estacionamento da Rua Dr. Montaury entre a Rua Sinimbu e a Rua Os Dezoito do Forte estarão bloqueadas. Além disso, há bloqueio total do acesso à Rua Sinimbu a partir da Rua Visconde de Pelotas, e bloqueio total da Rua Dr. Montaury a partir das 12h de sábado, permanecendo bloqueado para o domingo.