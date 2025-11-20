Gramado irá receber suporte de projeto do Ministério das Cidades para adaptação climática 

Município é o único da Serra selecionado para participar da ação do Ministério das Cidades. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Gramado é uma das cinco cidades gaúchas, e a única da Serra, selecionada pelo Ministério das Cidades para receber suporte do Projeto AdaptAÇÃO. A iniciativa do governo federal irá fornecer assessoria especializada para que os municípios aprimorem instrumentos locais de política urbana, tendo a adaptação climática como foco.

O anúncio foi feito na última segunda-feira (17) na COP30, durante o painel “Projeto AdaptAÇÃO: promovendo o planejamento dos municípios sob a perspectiva climática”. Rio Grande, Eldorado do Sul, Pelotas e Canoas também serão beneficiadas com a ação. Segundo o Governo Federal, as cidades selecionadas apresentaram propostas que foram avaliadas pela equipe do Ministério das Cidades.

O suporte técnico oferecido pelo programa será realizado por um conjunto de professores, pesquisadores e estudantes. Eles irão colaborar com as prefeituras na revisão e aprimoramento da regularização fundiária, estudo de impacto de vizinhança e zoneamento urbano.

Ao todo, são 20 polos universitários envolvidos no projeto, por meio do Observatório das Metrópoles. No Rio Grande do Sul, a instituição que integra o projeto é a Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS). O Governo Federal não detalhou quando as ações entre universidade e prefeituras iniciam.

Conforme o Ministério das Cidades, uma nova rodada de seleção de cidades está prevista para o ano que vem. Outros 80 municípios terão seus projetos avaliados e aprovados para receber o suporte do projeto.

Cartilha de orientações para municípios

Durante o anúncio das primeiras 69 cidades selecionadas no projeto, também foi lançada uma cartilha de orientações para todos os estados e cidades sobre como entender o risco climático e como ele afetas os municípios.

O material traz informações sobre diferentes cenários enfrentados por cidades de todo o país, casos de soluções adotadas e destaca a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. O material pode ser acessado gratuitamente neste link.











