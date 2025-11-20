Geral

Gramado irá receber suporte de projeto do Ministério das Cidades para adaptação climática 

Município é um dos cinco do Rio Grande do Sul selecionados para participar do Projeto AdaptAÇÃO, iniciativa que prevê suporte técnico acadêmico para revisar regularização fundiária, realizar estudos de impacto de vizinhança e zoneamento urbano

Tamires Piccoli

